Анкара, 25 августа, 2022, 23:22 — ИА Регнум. В Турции слетел с дороги и перевернулся междугородний пассажирский автобус, в результате пострадали 28 человек, сообщает 25 августа телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В аварию попал автобус, ехавший из Антальи в Стамбул.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель автобуса не справился с управлением на одном из участков трассы.

Национальная принадлежность пострадавших пассажиров пока неизвестна. Есть ли среди них иностранные туристы, на данный момент не выяснено.

Напомним, днем ранее в Турции пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, пострадали не менее 25 человек.