Донецк, 25 августа 2022, 23:18 — REGNUM Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко совместно с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным под обстрелом бандеровских формирований наградили бойцов донбасского батальона «Сомали». Об этом сегодня, 25 августа, сообщают донецкие СМИ.

Ночной обстрел
Ночной обстрел
Mil.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: «Один Za Vсех и Vсе Za одного: СВО России на территории б. УССР — трансляция»

Сообщается, что во время очередного рабочего визита в Донецк первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным приехали в часть донбасского батальона «Сомали» — чтобы вручить награды бойцам, отличившимся в сражениях за Мариуполь и Пески.

Как только кортеж Кириенко и Пушилина подъехал к части — начался массированный обстрел — бандервцы вели огонь из артиллерии 152-миллиметрового калибра.

Личный состав подразделения и руководители успели оперативно переместиться в бомбоубежище. Несмотря на обстрел церемония награждения бойцов состоялась.

Уточняется, что в результате обстрела ранения получили двое сотрудников силовых структур.