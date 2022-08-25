Донецк, , 23:18 — REGNUM Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко совместно с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным под обстрелом бандеровских формирований наградили бойцов донбасского батальона «Сомали». Об этом сегодня, 25 августа, сообщают донецкие СМИ.

Ночной обстрел Mil.gov.ua

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Сообщается, что во время очередного рабочего визита в Донецк первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным приехали в часть донбасского батальона «Сомали» — чтобы вручить награды бойцам, отличившимся в сражениях за Мариуполь и Пески.

Как только кортеж Кириенко и Пушилина подъехал к части — начался массированный обстрел — бандервцы вели огонь из артиллерии 152-миллиметрового калибра.

Личный состав подразделения и руководители успели оперативно переместиться в бомбоубежище. Несмотря на обстрел церемония награждения бойцов состоялась.

Уточняется, что в результате обстрела ранения получили двое сотрудников силовых структур.