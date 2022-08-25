Тюмень, , 23:16 — REGNUM Тюменская область эффективно реализует программы переселения людей из аварийного жилья и модернизации ЖКХ. Об этом заявил во время краткой рабочей поездки в Тюмень председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин.

Сергей Степашин Пресс-служба губернатора тюменской области

«У нас нет вопросов к Тюменской области с точки зрения реализации программы расселения аварийного жилья. Запланированные показатели будут достигнуты. Между нашим фондом и регионом подписано соглашение о том, что план будет выполнен досрочно. После этого можно будет получить дополнительные средства на новую аналогичную программу», — отметил Сергей Степашин.

В рамках программы по расселению жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, в Тюменской области до конца 2023 года необходимо расселить более 145 тысяч квадратных метров. На сегодня уже расселено 116 тысяч кв. метров. По итогам 2022 года планируется расселить свыше 128 тысяч кв. м жилья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство России запускает новую программу расселения из аварийного жилья и в 2022 году на нее предусмотрено 22,5 млрд рублей. Первыми средства получат девять регионов, которые до 1 мая 2022 года в полном объеме завершили программу расселения из «авариек», которые были признаны таковыми на начало 2017 года.

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