Прага, , 23:20 — REGNUM Возвращаться на территорию б. УССР не намерены больше половины приехавших оттуда в Чехию беженцев, сообщает 25 августа ČTK. 80% опрошенных — женщины.

Евроинтеграция Украины Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным Международной организации по миграции, 49% из них хотят остаться в Чехии, а ещё три процента намерены переехать в другую страну, но не на территорию б. УССР.

При этом 47% беженцев хотели бы поскорее вернуться домой. Из 1006 опрошенных 75% — горожане (на киевлян приходится семь процентов), а 25% жили в сельской местности на территории б. УССР.

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