Дамаск, , 22:56 — REGNUM Трое военнослужащих Сирийской арабской армии 25 августа ранены боевиками, которые пытались прорваться из подконтрольного США района Эт-Танф.

Война в Сирии Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщил журналистам заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров, военные получили тяжёлые ранение, не давая боевикам прорваться на территорию правительственных сил.

Бой произошёл в 00:10 (время местное) в районе Эль-Алейяния: боевики ехали на двух пикапах с крупнокалиберными пулемётами. В результате трое террористов убиты.

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