Дамаск, 25 августа, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Трое военнослужащих Сирийской арабской армии 25 августа ранены боевиками, которые пытались прорваться из подконтрольного США района Эт-Танф.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война в Сирии

Как сообщил журналистам заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров, военные получили тяжёлые ранения, не давая боевикам прорваться на территорию правительственных сил.

Бой произошёл в 00:10 (время местное) в районе Эль-Алейяния: боевики ехали на двух пикапах с крупнокалиберными пулемётами. В результате трое террористов убиты.