Боевики ранили трёх сирийских военных при прорыве из района Эт-Танф
Дамаск, 25 августа, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Трое военнослужащих Сирийской арабской армии 25 августа ранены боевиками, которые пытались прорваться из подконтрольного США района Эт-Танф.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Война в Сирии
Как сообщил журналистам заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров, военные получили тяжёлые ранения, не давая боевикам прорваться на территорию правительственных сил.
Бой произошёл в 00:10 (время местное) в районе Эль-Алейяния: боевики ехали на двух пикапах с крупнокалиберными пулемётами. В результате трое террористов убиты.