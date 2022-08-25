Москва, , 22:55 — REGNUM С февраля 2022 года в Донбассе и на освобожденных территориях бывшей УССР обезврежено более 611 тыс. мин и неразорвавшихся снарядов, сообщает 25 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Стабилизатор миномётного снаряда Татьяна Стоянович © ИА REGNUM

Очисткой территории от взрывоопасных предметов занимаются сапёры Вооруженных Сил Российской Федерации, МЧС России, МЧС Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации, МЧС России, МЧС Донецкой и Луганской Народных Республик продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов Украины от взрывоопасных предметов.

Всего проверено: 20 262,746 га территории, 1401 здание (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 202,11 км дорог. Обнаружено и обезврежено 611 692 взрывоопасных предмета», — сообщает Межведомственный координационный штаб.

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