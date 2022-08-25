Тюмень, 25 августа, 2022, 22:53 — ИА Регнум. В Тюмени задержали 22-летнего местного жителя, который подозревается в причастности к 14 преступлениям в отношении пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Телефонный мошенник

Тюменец работал по схеме мошенничества «Ваш родственник попал в ДТП». Ущерб от его действий составил более двух миллионов рублей.

В качестве примера приводится эпизод с 78-летней женщиной. Подозреваемый позвонил ей, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что её внучка попала в серьёзную аварию, есть пострадавшие. Мужчина предложил прекратить якобы уголовное преследование за вознаграждение в 200 тысяч рублей. Пенсионерка в панике согласилась с условиями звонившего, передала деньги курьеру и лишь потом связалась с дочерью и узнала, что её внучка в дорожно-транспортное происшествие не попадала.

По фактам возбуждены уголовные дела по частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемый заключён под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Центробанка РФ, в России число случаев хищения денежных средства клиентов банков кибермошенниками во II квартале 2022 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 10,8%, до 211,2 тысячи.