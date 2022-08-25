Москва, 25 августа, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Сорванные с якорей морские мины киевских боевиков продолжают угрожать судоходству в Чёрном море и прибрежной инфраструктуре, сообщает 25 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг киевского режима

Для предотвращения морских инцидентов Вооруженные силы России организовали два гуманитарных коридора в Чёрном и Азовском морях.

«Сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря мин [киевского режима] вдоль побережья причерноморских государств.

Вооруженными силами Российской Федерации созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов:

в Чёрном море (круглосуточно) — для выхода из портов Одесса, Черноморск и Южный в юго-западном направлении от территориального моря [б. УССР] протяженностью 307 морских миль и шириной до 20 миль;

в Азовском море (круглосуточно) — для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной две мили в направлении Чёрного моря», — сообщает Межведомственный координационный штаб.