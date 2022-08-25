Морские мины киевского режима носит у берегов Чёрного моря
Москва, 25 августа, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Сорванные с якорей морские мины киевских боевиков продолжают угрожать судоходству в Чёрном море и прибрежной инфраструктуре, сообщает 25 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.
Для предотвращения морских инцидентов Вооруженные силы России организовали два гуманитарных коридора в Чёрном и Азовском морях.
«Сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря мин [киевского режима] вдоль побережья причерноморских государств.
Вооруженными силами Российской Федерации созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов:
в Чёрном море (круглосуточно) — для выхода из портов Одесса, Черноморск и Южный в юго-западном направлении от территориального моря [б. УССР] протяженностью 307 морских миль и шириной до 20 миль;
в Азовском море (круглосуточно) — для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной две мили в направлении Чёрного моря», — сообщает Межведомственный координационный штаб.