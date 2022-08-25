Мытищи, Московская область, , 22:41 — REGNUM В Московской области суд заключил под стражу трёх мужчин, обвиняемых в применении насилия к сотрудникам МВД в Мытищах. Об этом сегодня, 25 августа, сообщила помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Анна Тертичная.

Суд Цитата из к/ф «Источник». реж Кинг Видор. 1949. США

Следствие установило, что 22 августа вечером в подмосковных Мытищах произошло возгорание торговых рядов и крыши кафе. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, они обратились к стоящим рядом с очагом возгорания гражданам с просьбой отойти на безопасное расстояние. Трое мужчин начали вести себя агрессивно, после нанесли несколько ударов полицейским.

Подозреваемые в нападении на полицейских были задержаны. Трем подозреваемым мужчинам 1994,1997 и 2000 годов рождения были предъявлены обвинения по части 2 статьи 318 УК России («применение насилия в отношении сотрудников МВД»).

Судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.