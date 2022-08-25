Донецк, 25 августа, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Учебному центру по управлению БПЛА имени Владимира Жоги в ДНР передана крупная партия беспилотников от Общероссийского народного фронта, написал 25 августа глава республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

Камера беспилотника

«Совместно с заместителем руководителя администрации президента [РФ] Сергеем Кириенко передали учебному центру по управлению БПЛА имени Владимира Жоги 86 беспилотных летательных аппаратов от Общероссийского народного фронта».

Добавим, что в учебном центре бойцов обучают как основам, так и продвинутым тактикам работы, включающим использование беспилотников. Кириенко со своей стороны сказал, что обученные работать с беспилотниками бойцы приближают победу и спасают огромное количество жизней.