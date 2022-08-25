Москва, , 22:08 — REGNUM Киевский режим продолжает препятствовать эвакуации мирного населения из опасных районов, сообщает 25 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Эвакуация гражданских Никита Третьяков © ИА REGNUM

Тем не менее, за сутки из республик Донбасса и опасных районов б. УССР было эвакуировано 25 308 человек, в том числе 3482 ребенка.

«Несмотря на жесткое противодействие киевского режима, за прошедшие сутки без участия [киевских] властей из опасных районов [б. УССР] и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 308 человек, в том числе 3482 ребенка, а всего с начала специальной военной операции — 3 655 615 человек, из которых 583 531 ребенок.

Государственную границу Российской Федерации пересекло 618 664 автомобиля, в том числе за сутки — 4095», — сообщает Межведомственный координационный штаб.

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