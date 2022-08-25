Москва, 25 августа, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Киевский режим продолжает препятствовать эвакуации мирного населения из опасных районов, сообщает 25 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Никита Третьяков ИА REGNUM Эвакуация гражданских

Тем не менее, за сутки из республик Донбасса и опасных районов б. УССР было эвакуировано 25 308 человек, в том числе 3482 ребенка.

«Несмотря на жесткое противодействие киевского режима, за прошедшие сутки без участия [киевских] властей из опасных районов [б. УССР] и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 308 человек, в том числе 3482 ребенка, а всего с начала специальной военной операции — 3 655 615 человек, из которых 583 531 ребенок.

Государственную границу Российской Федерации пересекло 618 664 автомобиля, в том числе за сутки — 4095», — сообщает Межведомственный координационный штаб.