Из Донбасса и из б. УССР за сутки эвакуировано более 25 тыс. человек
Москва, 25 августа, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Киевский режим продолжает препятствовать эвакуации мирного населения из опасных районов, сообщает 25 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.
Тем не менее, за сутки из республик Донбасса и опасных районов б. УССР было эвакуировано 25 308 человек, в том числе 3482 ребенка.
«Несмотря на жесткое противодействие киевского режима, за прошедшие сутки без участия [киевских] властей из опасных районов [б. УССР] и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 308 человек, в том числе 3482 ребенка, а всего с начала специальной военной операции — 3 655 615 человек, из которых 583 531 ребенок.
Государственную границу Российской Федерации пересекло 618 664 автомобиля, в том числе за сутки — 4095», — сообщает Межведомственный координационный штаб.