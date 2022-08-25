25 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Алексей Соколов, , 22:25 — REGNUM Американский штат Калифорния планирует к 2023 году запретить продажу новых бензиновых автомобилей, что, вероятно, ускорит переход на электромобили во всей стране, поскольку многие штаты следуют именно стандартам Калифорнии.

Электромобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

Ожидается, что новая политика ускорит глобальный переход на электромобили, так как Калифорния считается крупнейшим автомобильным рынком в США, по чьему примеру более десятка других штатов устанавливают собственные стандарты. Если эти штаты и в данном вопросе последуют за Калифорнией, то ограничения на продажу бензиновых автомобилей распространиться примерно на треть рынка США.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией New York Times. При этом многие указали, что инфраструктура Калифорнии еще не готова к переходу жителей на электромобили.

«Я так сильно не радовался по поводу политического решения, касающегося окружающей среды, с тех пор как Ангела Меркель решила закрыть атомные электростанции в Германии. Как оказалось, энергетическая программа Меркель обернулась полной катастрофой», — пишет Cloves.

Ангела Меркель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Электромобили НЕ являются транспортными средствами с нулевым уровнем выбросов. При производстве электроэнергии выделяется много углерода. Итак… на чём будут ездить люди, когда они уже осознают, что электрокары не сильно отличаются от машин? На велосипедах? Парусных лодках?» — интересуется J. P. Barlow.

«Я рад, что я стар. Я думаю, что это хорошее решение, но моих доходов не хватало бы, чтобы позволить себе электромобиль», — делится barbara.

«Калифорния совершает ту же ошибку, что и ЕС. Правительства должны ставить цели (например, «нейтрализация выбросов углекислого газа к 2040 году»), но они не имеют права определять технологический выбор. Пусть промышленность работает над достижением цели декарбонизации, не создавая искусственных победителей и проигравших по диктату правительства. Электромобили подходят не всем (дальние поездки, сельские или отдаленные районы, которых в Калифорнии и соседних штатах предостаточно)», — подчеркивает Andy.

«Зависит от ситуации. Правительство часто играет роль разработчика стандартов. Кроме того, правительство запретило этилированный бензин. И, конечно же, катастрофы не последовало. Мы все стали здоровее. Есть и другие примеры», — отвечает Susan.

«Это заставляет меня нервничать, поскольку Китай контролирует большую часть основных материалов и производства электромобилей. После того, как мы страдали от деспотизма наших ближневосточных нефтяных дилеров, как мы можем чувствовать себя в безопасности, передавая столько власти КПК?» — спрашивает Lpb.

«Всё это означает, что через тринадцать лет большинство калифорнийцев уже не смогут покупать новые автомобили. Полностью электрической индустрии потребуется гораздо больше времени, чтобы стать жизнеспособной, поскольку и технология аккумуляторов, и инфраструктура зарядных станций находятся в зачаточном состоянии. Не зря в Калифорнию называют страной фантазий», — отмечает Shane Gericke.

«Я аплодирую своему штату за то, что он это делает. Но в статье не упомянуто, что 17% населения Калифорнии живет в квартирах. Те, кто живет в домах, где есть парковка, но нет достаточного количества зарядных устройств, а также те, кто живет в домах, где вообще нет парковки, не смогут заряжать машины дома. Это означает, что им придется полагаться на общественные зарядные станции, что в настоящее время неудобно и занимает много времени, если ими нужно пользоваться регулярно. Это похоже на владение газовым автомобилем, только заправка занимает не пять, а 30 минут (или больше) (и это при условии, что вам не придется ездить по городу, чтобы найти открытую зарядную станцию)», — объясняет Aron Yoffe.

«Как бывший дизайнер и автолюбитель, я не думаю, что автомобили с ДВС когда-либо исчезнут, слишком много истории, слишком много исторических дизайнов, и миллионы людей просто не могут позволить себе электрокары. Пока не будет создана адекватная инфраструктура зарядки, ускоренное время зарядки и возможности покупки для людей с низким доходом, многие люди просто не будут рассматривать электрокары», — предупреждает Johnny R.

Зарядка электромобиля Ildar Sagdejev

Как сообщало ИА REGNUM, доля электромобилей на глобальном рынке новых авто превысит 50% к 2033 году. Об этом свидетельствует отчёт норвежской консалтинговой компании Rystad Energy.

В 2020 году доля электрокаров в общем объёме продаж легковых автомобилей составила 4,6%. Аналитики Rystad Energy прогнозируют, что по итогам 2021 года этот показатель составит 6,2%, а по итогам 2022 года — 7,7%. Ожидается, что каждый второй производимый в мире автомобиль будет оснащаться электрическим двигателем к 2033 году.

В ближайшие годы лидером по скорости внедрения электромобилей останутся страны Европы. Также высокими темпами электромобили будут распространяться в Северной Америке и странах Азии.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты спрогнозировали скорость внедрения электромобилей