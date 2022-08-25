Москва, , 22:01 — REGNUM Вооруженные формирования киевского режима продолжают использовать мирное население как «живой щит», сообщает 25 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом минируются населённые пункты и жилые кварталы, а их жителей не предупреждают о минной опасности.

«В Кривом Роге Днепропетровской области в здании школы № 125 (5-й Заречный микрорайон) националисты разместили опорный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения, при этом эвакуация местных жителей не проводилась.

Кроме того, в Артемовске Донецкой Народной Республики в жилом комплексе (ул. Шевченко) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов, при этом местным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные места жестко пресекаются, люди фактически используются националистами в качестве «живого щита», — сообщает Межведомственный координационный штаб.

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