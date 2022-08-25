Москва, 25 августа, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Вооруженные формирования киевского режима продолжают использовать мирное население как «живой щит», сообщает 25 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

При этом минируются населённые пункты и жилые кварталы, а их жителей не предупреждают о минной опасности.

«В Кривом Роге Днепропетровской области в здании школы № 125 (5-й Заречный микрорайон) националисты разместили опорный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения, при этом эвакуация местных жителей не проводилась.

Кроме того, в Артемовске Донецкой Народной Республики в жилом комплексе (ул. Шевченко) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов, при этом местным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные места жестко пресекаются, люди фактически используются националистами в качестве «живого щита», — сообщает Межведомственный координационный штаб.