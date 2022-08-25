Вашингтон, , 22:08 — REGNUM Включение космического корабля Starliner в программу перекрёстных полётов намерены согласовать с Россией в NASA, сообщил 25 августа журналистам глава американской программы МКС Джоэл Монталбано.

Разработка космического корабля CST-100 Starliner Www.boeing.com

Джоэл Монталбано «Мой план заключается в том, чтобы начать переговоры по этому вопросу осенью».

Он напомнил, что NASA с Роскосмосом подписали в июле соглашение о перекрёстных полётах: в течение трёх ближайших лет планируется по одному ежегодному полёту.

До сих пор рассматривался вариант, когда космонавты будут осуществлять полёт на американских Crew Dragon (SpaceX). Но хотелось бы включить в эту программу и Starliner (Boeing), отмечает Монталбано.

Для этого действующую договорённость надо скорректировать. В итоге «при каждом запуске на корабле SpaceX или Boeing находился космонавт, а на «Союзе» — астронавт».

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