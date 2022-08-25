Москва, , 21:53 — REGNUM Боевики ВСУ продолжают прикрываться детскими и культурными учреждениями, сообщает 25 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Такие случаи отмечены в Авдеевке и Березнеговатом.

«В Авдеевке Донецкой Народной Республики в здании детского сада № 11 (просп. Центральный) националисты оборудовали опорный пункт, рядом с образовательным учреждением разместили военную технику, в том числе артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты;

в Березнеговатом Николаевской области в доме культуры дислоцируются военнослужащие ВСУ, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено», — сообщает Межведомственный координационный штаб.

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