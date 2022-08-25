Горловка, ДНР, 25 августа, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Угрозы жизни и здоровью жителей Горловки в результате возгорания на территории химического завода «Стирол» нет, сообщил в своем телеграм-канале 25 августа военкор Георгий Медведев.

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Ранее в МЧС Донецкой Республики сообщили, что в течение двух с половиной часов возгорание на территории завода было локализовано и ликвидировано.

Горело масло в трансформаторе и трава на прилегающей территории, отметил Медведев. ВСУ применили кассетные боеприпасы, использовав РСЗО «Ураган», добавил военкор