Москва, 25 августа, 2022, 21:45 — ИА Регнум. США не смогут превратить спецоперацию России на территории б. УССР в затяжной конфликт. Об этом 25 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM США

При этом эксперт подчеркнул, что Россия выполнит все задачи, поставленные в начале спецоперации.

«Планам США на затяжную спецоперацию, полагаю, не суждено будет реализоваться. Задачи поставлены, и они выполняются и будут выполнены в полном объёме. А дальше наступит черед новых задач, которые будут поставлены президентом России», — сказал Коротченко.