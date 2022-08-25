Красногорск, , 21:44 — REGNUM Председатель Союза кинематографистов России, известный режиссер и актер Никита Михалков считает, что в школах Донбасса не нужно преподавать на украинском языке. Об этом Михалков заявил сегодня, 25 августа, в ходе форума педагоговМосковской области"Образование Подмосковья».

Никита Михалков на открытии выставки Алексей Колчин © ИА REGNUM

Напомним, что ранее в Министерстве просвещения России заявили, что специалисты разрабатывают образовательную программу, по которой обучение детей в Донецкой иЛуганской Народных Республикахи на освобожденных территориях бывшей УССР можно будет вести на украинском языке, но по российской программе.

Также министр просвещения России Сергей Кравцов говорил, что программы по изучению украинского языка как родного будут доступны школамДНРи ЛНР. При этом власти Херсонской области заявили, что обучение в школах региона будет идти на русском языке, а украинский язык продолжат преподавать как отдельный предмет.

В целом, российский Минпрос заявил, что на перевод школ Донбасса и бывшей УССР на российские стандарты понадобится аж пять лет.

Михалков считает, что украинский язык стал «образом русофобии». Преподавание украинского языка в школах на освобождённых территориях стала бы катастрофой, считает Михалков.