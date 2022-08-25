Красногорск, 25 августа, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Председатель Союза кинематографистов России, известный режиссер и актер Никита Михалков считает, что в школах Донбасса не нужно преподавать на «мове». Об этом Михалков заявил сегодня, 25 августа, в ходе форума педагогов Московской области «Образование Подмосковья».

Алексей Колчин ИА REGNUM Никита Михалков на открытии выставки

Напомним, что ранее в Министерстве просвещения России заявили, что специалисты разрабатывают образовательную программу, по которой обучение детей в Донецкой и Луганской Народных Республиках и на освобожденных территориях бывшей УССР можно будет вести на «мове», но по российской программе.

Также министр просвещения России Сергей Кравцов говорил, что программы по изучению «мовы» как родного будут доступны школам ДНР и ЛНР. При этом власти Херсонской области заявили, что обучение в школах региона будет идти на русском языке, а «мову» продолжат преподавать как отдельный предмет.

В целом российский Минпрос заявил, что на перевод школ Донбасса и бывшей УССР на российские стандарты понадобится аж пять лет.

Михалков считает, что «мова» стала «образом русофобии». Преподавание «мовы» в школах на освобождённых территориях стало бы катастрофой, считает Михалков.

«Словосочетания, которые мы слышим [на «мове»], — они для нас, для мира и для них самих являются формулированием ненависти к России. Если будут предметы преподаваться на [«мове»] — это катастрофа», — заявил Михалков.