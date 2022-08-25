Вашингтон, 25 августа, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Решение США об объединении всей военной поддержки Киеву в одну «миссию» обусловлено, вероятно, предстоящим увеличением объёмов поставляемого оружия и представляемых разведданных, отметили 25 августа эксперты телеграм-канала «Милитарист».

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Ранее Wall Street Journal сообщил, что Белый дом планирует объединить все усилия США в сфере военной помощи киевскому режиму в единую миссию, присвоить ей наименование и назначить руководителя.

«Решение, видимо, связано с необходимостью координировать и контролировать намного больший объем американских поставок, работу армейской разведки и ЧВК, а также передачи значительно более серьезного трафика разведывательной информации», — полагают эксперты.