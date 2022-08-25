25 августа 2022 | Время чтения 5 мин

Мир стоит на пороге третьей мировой войны. Россия ищет союзника в Азии, а Европа мобилизуется и берет под контроль всех своих союзников и вассалов.

Татьяна Стоянович, , 23:08 — REGNUM Власти Сербии всё время пытаются добиться раздела Косово и Метохии — Белград не против признать независимость сепаратистского образования, возникшего на территории южного сербского края, если северные муниципалитеты КиМ, населенные преимущественно сербами, окажутся под его контролем. Такое мнение ИА REGNUM высказал сербский политический аналитик Милан Дамьянац.

Косово — это Сербия! Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что 31 июля на севере Косово и Метохии произошел новый всплеск напряженности. Причиной стало решение сепаратистского правительства Альбина Курти запретить использование личных документов и автомобильных номеров, выданных Республикой Сербией на территории Косово.

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

Сербы, проживающие на севере края, воздвигли баррикады неподалеку от КПП Ярине и Брняк на административной линии с центральной Сербией. Курти под давлением посольства США согласился перенести начало применения нового закона на 1 сентября. Президент Сербии Александр Вучич попытался решить спорный вопрос с лидером сепаратистов за столом переговоров в Брюсселе 18 и 19 августа. Стороны не пришли к соглашению, но переговоры при посредничестве спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака и спецпредставителя США по Западным Балканам Габриэля Эскобара продолжаются.

«По всей видимости, дела к этому и шли, пока в США у власти был Дональд Трамп, а спецпредставителем Вашингтона по Западным Балканам был Ричард Гренелл. Не исключено, что существовала такая договоренность (о разделе края — ИА REGNUM) с экс-президентом Косово Хашимом Тачи.

Хашим Тачи NATO

Тем не менее Тачи потерял власть и оказался в Гааге, американская администрация поменялась, и теперь Курти пытается довершить историю и установить полный контроль над всей территорией Косово», — полагает Дамьянац.

По словам эксперта, это особенно важно сейчас, когда Россия ведет специальную военную операцию на территории б. УССР и когда формируется фронт для будущего более масштабного конфликта.

«На самом деле мы стоим на пороге третьей мировой войны. Россия ищет союзника в Азии, а Европа мобилизуется и закрывает все фронты, устанавливает контроль над всеми своими союзниками. Еще сильнее Европа пытается установить контроль над своими вассалами», — рассказал сербский эксперт.

В этой ситуации, продолжил Дамьянац, Запад оказывает чрезвычайно сильное давление на Сербию, требуя от неё порвать с Россией. Тем не менее Сербия этого не делает, она пытается сохранить какую-то нейтральную позицию, на что Запад смотрит с неодобрением, отметил он.

«Но даже если бы Сербия хотела полностью перейти на сторону Запада, она не может этого сделать, так как Запад ничего ей не предлагает взамен. Он ей предлагает только дальнейшее расчленение её территории. Вучич пытается через акции протестов на севере Косово добиться какого-то раздела. С другой стороны, Курти не соглашается ни на какие уступки, албанские сепаратисты не соблюдают договоренности, которые сами и подписали, — они хотят только того, чтобы Белград признал независимость Косово и чтобы при этом сербская сторона потерпела поражение на всех фронтах», — считает Дамьянац.

Поэтому опасность возникновения нового конфликта на Балканах весьма велика — при том, что в ближайшее время он не начнется, так как это не в интересах ни одной из сторон, заявил эксперт.

«Я не вижу, как можно разрешить сложившуюся ситуацию, кроме военного пути. Также я не вижу готовности как той, так и другой стороны делать решающие уступки в пользу своего оппонента. Вернее, единственное, на что соглашаются албанцы — это чтобы сербы от всего отказались. С другой стороны, сербское руководство готово на всё, если бы ему дали хоть что-то, что отделяло бы Сербию от полного поражения. Но албанцы нам этого не дадут, и, по всей видимости, это в итоге приведет к войне», — рассказал сербский эксперт.

По словам Дамьянаца, в этом случае начнутся совершенно другие проблемы, так как в южном сербском крае находятся силы НАТО, а все соседние страны или состоят в альянсе, или тесно с ним сотрудничают.

«У нас нет поддержки, и как это будет выглядеть, я не понимаю. Я думаю, что Вучич теперь играет такую игру: он готовится к тому, чтобы сербская армия в случае возникновения беспорядков вошла на север Косово и Метохии. Установив военный контроль над северными областями, Вучич сможет вести переговоры о разделе Косово. Это весьма рискованная стратегия, но я боюсь, что у сербского президента никакой другой просто не осталось», — отметил Дамьянац.

С другой стороны, продолжил эксперт, Альбин Курти желает, чтобы косовский вопрос как можно скорее был решен, с ним невозможно вести переговоры, так как все переговоры с албанскими сепаратистами являются для Белграда маленькими рывками в сторону признания Косово. Тем не менее, он ведет эти переговоры, чтобы купить время, полагает Дамьянац.