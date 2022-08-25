Тюмень, 25 августа, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Госдолг Тюменской области в 2022 году вырос в шесть раз из-за федерального инфраструктурного кредита. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на сведения от правительства региона.

Profgos.ru Долг

На 1 января 2022 года сумма долга госдолга в Тюменской области составляла 1 001 902 420 рублей, на 1 августа — уже 6 062 084 530 рублей.

Рост обусловлен привлечением из федерального бюджета инфраструктурного кредита размером 4,8 млрд рублей, пояснили в правительстве региона изданию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджетные инфраструктурные кредиты предоставляются федеральными властями регионам России на 15 лет по ставке не более 3% годовых.