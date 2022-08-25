Москва, 25 августа, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Численность Вооруженных сил (ВС) России необходимо увеличить на 500 тыс. человек. Об этом 25 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Армия, вооруженные силы России

По его словам, эти меры необходимы на фоне враждебных действий Запада по отношению к России.

«Нам необходимо увеличивать штатную численность Вооруженных сил России на 500 тыс. кадровых военнослужащих контрактников и формировать новые части в Западном военном округе», — сказал Коротченко.