Москва, , 21:31 — REGNUM Указ президента России Владимира Путина об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ на 137 тыс. человек является ответом на новые угрозы, с которыми столкнулась страна из-за агрессивной политики Запада. Об этом 25 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Также военный эксперт не исключил, что новые штатные единицы в составе Вооруженных сил России будут служить в новых воинских частях и подразделениях, которые сформируют специально под них.

«Речь идёт о кадровых военнослужащих, очевидно это будут контрактники и, вероятно, речь идет о формировании новых воинских частей. Связано это с общим негативным фоном, угрозы вокруг России растут и на эти угрозы надо отвечать», — сказал Коротченко.

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