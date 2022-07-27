Вашингтон, 25 августа, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Визитов Зеленского в Белый дом и его встреч с Джо Байденом в ближайшее время не будет, заявила 25 августа официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

По её словам, встреч лицом к лицу не будет.

«Пока у меня нет данных о каких бы то ни было визитах или встречах лицом к лицу», — сказала Жан-Пьер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее она подтвердила, что Байден ответил на телефонный звонок Зеленского и пообещал ему дальнейшую помощь.