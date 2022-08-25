Таллин, , 21:28 — REGNUM

Энергетика Администрация Липецкой области

В среду, 31 августа, в парламенте Эстонии Рийгикогу пройдет внеочередное заседание, сообщили в канцелярии главного законодательного органа страны.

Отмечается, что пройдут чтения законопроектов, связанных с рынком энергии. Предложение о внеочередном заседании выдвинуло правительство страны, его утвердил спикер парламента, глава оппозиционной Центристской партии Юри Ратас.

Заседание начнется в последний день лета в 16:00 по местному времени (совпадает с московским) и будет транслироваться в интернете.

На повестке дня первое чтение двух законопроектов: инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии и в Закон о конкуренции и инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Закон об организации энергетического хозяйства.