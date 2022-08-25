Таллин, 25 августа, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Активная поддержка Эстонией различных антироссийских инициатив не дала исчерпывающего результата, сообщил 25 августа эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Эстония, отмечает Рейнсалу, поддерживает те инициативы, которые должны привести Россию к изоляции в международных организациях. Не раз бывало, что такая инициатива шла прямо из Таллина.

Однако можно привести ряд примеров, «когда политика изоляции не была успешной или по разным процедурным причинам не удавалось предотвратить деятельность России в организациях».

Напомним, одной из последних антироссийских инициатив Таллина стал запрет на выдачу гражданам России шенгенских виз. Инициатива обсуждается на уровне ЕС.