Рига, 25 августа, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Мэру Риги Мартиньшу Стакису явно нравится не только наблюдать за трехдневным процессом разрушения советского мемориального комплекса в парке Победы, но и публично комментировать данные работы.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги

Об этом сообщил латвийский портал bb.⁠lv, отметив, что процесс сноса памятника столичный градоначальник решил использовать для повышения своей популярности в канун парламентских выборов. Так, мэр Риги уже за короткое время собрал по этому поводу две пресс-конференции. В четверг, 25 августа, он объявил о созыве очередной.

Также столичный градоначальник делился своими впечатлениями как о самом сносе, так и о реакции горожан в социальных сетях. Там же он публиковал призывы не собираться возле места, где проводятся демонтажные работы, а «созерцать прелестное событие» посредством специально организованной интернет-трансляции.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа 2022 года власти Латвии приступили к сносу мемориального военного советского комплекса Освободителям Риги в столичном парке Победы. Акция властей вызвала резкое неприятие и протесты со стороны русской общины страны и части латвийского общества. Власти пообещали жестко реагировать на попытки помешать их действиям.

Решение о сносе советских военных памятников Латвия приняла вопреки двусторонним договоренностям с РФ, которые определили условия выхода российских войск с территории республики в 1994 году.