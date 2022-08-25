Таллин, , 21:21 — REGNUM Бывший вице-канцлер министерства обороны Эстонии Меэлис Ойдсалу обвинил разведывательное сообщество страны в создании «внутреннего круга» близких лиц и знакомых, где распределяются высокооплачиваемые должности и безрассудно тратятся госсредства. В ответ на это департамент внешней разведки настоятельно рекомендовал своим подчиненным раскритиковать Ойдсалу в соцсетях.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщил портал новостей гостелерадивещания Эстонии, отметив, что пресс-секретарь департамента Артура Югасте призвал в электронном письме, разосланном работникам, призвал тех публично выразить поддержку ушедшему в отставку руководителю департамента Микку Меэлису и его работе.

«Предполагая, что вы не согласны с описанием Микка Меэлисом, предлагаю вам написать об этом на своей стене в соцсетях. Опишите несколько историй, которые действительно характеризуют Микка как руководителя. Или просто скажите, что Ойдсалу неправ», — говорится в письме пресс-секретаря.

Сам бывший глава Департамента внешней разведки Эстонии Микк Меэлис отказался комментировать публикацию с критикой в адрес его организации.

Как сообщили СМИ Эстонии, общественность страны удивил неожиданный досрочный уход главы Службы внешней разведки Микка Маррана со своего поста в совсем другую сферу — лесное хозяйство.

Стало известно, что в министерстве обороны Эстонии уже долгое время были недовольны попытками Маррана действовать в работе с правительством через их головы, а также с пренебрежении режима экономии финансов, которая объявлена во всех министерствах и госучреждениях страны. Кроме того, Марран активно использовал высокую должность для трудоустройства своих знакомых.