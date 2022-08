25 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 22:05 — REGNUM Президент США Джо Байден 24 августа пообещал списать часть студенческих кредитов многим выпускникам колледжей, обремененным долгами. Перед этим администрация президента несколько месяцев обсуждала, не усугубит ли данное решение инфляцию в преддверии промежуточных выборов.

Доллар США Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, планируется списать по $20 тысяч заемщикам, которые учились в колледжах на гранты Pell Grants. По $10 тысяч за обучение смогут не выплачивать те, кто не получил грант Pell Grants. Уточняется, что данная мера затронет тех, кто зарабатывает менее $125 тысяч в год.

Примерно 45 миллионов американцев находятся в долгу по студенческим кредитам — их общий долг составляет $1,6 триллиона. Данная сумма превышает задолженности по автокредитам, кредитным картам или любым другим потребительским долгам, кроме ипотеки.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией New York Times. При этом многие читатели, уже закончившие университет в США, выразили открытое негодование насчет того, что молодым студентам простят долги, в то время как более старые выпускники были вынуждены выплачивать кредиты, несмотря на бедность.

«Простите, Байден, но в этом вопросе вы меня потеряли. Вы никогда не убедите меня в том, что кто-то, кто пошел на просчитанный риск (кредит на получение высшего образования для хорошей работы после выпуска), должен быть взят на поруки налогоплательщиками. Я могу поддержать их, когда им нужна медицинская помощь или какая-то базовая потребность, но кредит на учебу не попадает в эту категорию. Если бы люди отказались в свое время оплачивать товары за счет кредитов, это позволило бы сохранить цены доступными для всех», — считает rational.

«Потрясающе! Если бы я только знала, я бы заставила своего сына взять кредит, чтобы заплатить за колледж в прошлом году! Я чувствую себя лузером! Демократы только и делают, что тратят чужие деньги!» — злится Marat.

«Мы с удовольствием поможем оплатить вашу индоктринацию в демократических колледжах!» — сказал Байден», — пишет Jack.

Джо Байден Center for American Progress Action Fund

«Джо Байден потерял мой голос из-за этой схемы покупки голосов», — комментирует bc.

«Я закончил колледж в середине 80-х с долгом в $30 тысяч… получу ли я свои 10 тысяч или я должен продолжать работать, платить налоги и отдавать заработанные тяжким трудом деньги тем, кто решил пойти в колледж, занять деньги и не вернуть их…» — интересуется CMSobi.

«Поскольку Байден решил, что можно прощать федеральные кредиты, не должен ли я получить списание в размере $10 тысяч по моей ипотеке? А как насчет моего автокредита? Взять кредит — означает взять на себя обязательства по его возврату. Что случилось с личной ответственностью в этой стране?» — недоумевает PK.

«Ух ты. Какой неверный шаг. Как это может решить ужасную проблему некачественного, но слишком дорогого высшего образования? Это также абсолютно несправедливо по отношению к миллионам людей, которые упорно трудились, жили экономно и выплачивали СВОИ кредиты в течение многих лет!» — восклицает Bear.

Студенты в аудитории (сс) nikolayhg

«Прошу прощения. Мы с женой закончили университет в 2016 году и работали полный рабочий день. После окончания университета мы больше не могли позволить себе дом из-за студенческих кредитов. Мы продали наш дом и переехали в дом на колесах и живем в нем до сих пор. Мы выплатили $100 тысяч студенческих кредитов за три года. Если бы мы подождали, это сэкономило бы нам $20 тысяч, по крайней мере», — подсчитывает Dan.

«То есть вы думаете, что раз вы страдали, то и все остальные должны страдать? Мы не хотим, чтобы больше людей прошли через то, через что прошли вы. Это называется прогресс», — отвечает 617to416.

«Не волнуйтесь, теперь вы до конца жизни будете выплачивать чужие студенческие кредиты с возмутительными налоговыми счетами», — подсказывает Gus.

«Я получил степень бакалавра английского языка в гуманитарном колледже. Я выплатил свой долг, но так и не получил магистра, потому что не хотел брать на себя долги. Я занимал только низкооплачиваемые должности в некоммерческих организациях и школах. В том, как дорого сегодня стоит обучение в колледже, есть много плохого. Но где мои 10 тысяч долларов? Я мог бы потратить их на электровелосипед и пенсию», — размышляет Looking at the Stars.

Согласно официальным данным, около 79 миллионов американцев хоть раз в своей жизни брали кредит на обучение, при этом полностью погасить задолженность успели пока лишь около половины из них.

Ранее администрация Джо Байдена уже списала 113 тысяч студенческих кредитов на общую сумму $2,3 млрд и еще 18 тысяч студенческих долгов на $500 млн. Американцы по-разному отреагировали на данную меру. Одни одобрили инициативу президента, а другие расценили списание долгов как массовую передачу богатства и указали, что выплата кредитов — это обязанность человека, а не федерального правительства.

