Москва, , 21:15 — REGNUM В четверг, 25 августа, в Москве прошел круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Регионы России — Донбассу: первые результаты системы шефской помощи». Главы российских регионов, депутаты Госдумы и эксперты оценили роль российских регионов в нормализации жизни на Донбассе и освобожденных территориях бывш. УССР.

Среди участников мероприятия — губернаторы новой волны: губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, врио главы Администрации Тамбовской области Максим Егоров, глава Республики Чувашия Олег Николаев. На круглом столе также выступили депутаты новой волны: первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич и член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. Экспертно-аналитический взгляд на систему шефства регионов России над Донбассом в ходе дискуссии представили кандидат политических наук, заведующий кафедрой политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета Василий Зорин и кандидат исторических наук, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Модератором круглого стола выступила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. Задав вектор дискуссии, она подчеркнула, что система шефства субъектов РФ над территориями Донбасса, помимо прочего, — демонстрация слаженной работы властной горизонтали, в рамках которой регионы работают как единое целое и обмениваются практиками друг с другом. Модератор представила обзор региональных практик шефской помощи регионов России Донбассу.

Так, Республика Саха (Якутия) помогает городу Кировское в ДНР в восстановлении объектов инфраструктуры, в том числе — местных школ, и вопросами шефства лично занимается глава Республики Айсен Николаев. Другой пример — Нижегородская область, которая взяла шефство над Большим Харцызском (ДНР). Как подчеркивает губернатор Глеб Никитин, в помощи территории активно участвуют жители региона, нижегородский бизнес и волонтерские организации. Новгородская область под руководством губернатора Андрея Никитина, которая взяла шефство над Васильевским районом Запорожской области, в рамках помощи активно принимает на летний оздоровительный отдых в лагерях детей из Донбасса. В Севастополе, губернатор которого — Михаил Развожаев, — также организовали отдых детей из Донбасса в оздоровительных лагерях. 261 представителей подрастающего поколения из Мелитополя приняли участие в летней кампании по оздоровлению, и еще 268 детей отдыхают севастопольских лагерях в настоящее время.

Опытом регионального шефства над городом Снежное в ДНР поделился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Хочу подтвердить, что Самарская область — первый российский регион, который заключил официальное соглашение о сотрудничестве с территорией Донбасса — городом Снежное. Это именно соглашение о сотрудничестве, потому что, я в этом уверен, наше взаимодействие взаимовыгодно, полезно не только для Снежного, но и для Самарской области», — сообщил спикер.

Он рассказал, что сразу после заключения соглашения регион направил в Снежное технику, необходимую для восстановления территории. Помимо этого, в город приехали врачи и строительно-ремонтные бригады из региона. Азаров отметил, что жители муниципалитета встретили эти новости «с овациями», и сегодня при участии Самарской области на территории Снежного продолжается активное выстраивание мирной жизни. Губернатор также сообщил, что комплексный план по восстановлению территории города был разработан после диалога с жителями и ориентирован на их потребности. Помощь регионов России Донбассу Дмитрий Азаров назвал «душевным порывом людей, которые хотят помочь, чем могут, «от сердца к сердцу».

Глава Чувашии Олег Николаев рассказал, что республика оказывает шефскую помощь Донецкому и Торезскому электротехническим заводам, где будет организовано производство модульных электроподстанций по методу сборочного производства. Основное оборудование и агрегаты будут производиться в Чебоксарах, а уже на Донбассе — осуществляться сборка продукции. Таким образом, в ближайшее время на этих двух заводах будет организовано более ста рабочих мест. Плановая выручка составит свыше 500 млн рублей.

«Такая работа была встречена очень позитивно. Включились как Правительство ДНР, так и менеджмент предприятий, сотрудники. Сегодня мы соответствующую подготовительную работу уже провели и можем уже говорить о том, что в конце октября — к 1 ноября мы поставим под нагрузку первую мобильную электроподстанцию, которая будет произведена в рамках данной кооперационной работы. А дальше будем уже только наращивать это производство», — сообщил Олег Николаев.

Временно исполняющий обязанности главы Администрации Тамбовской области Максим Егоров рассказал про опыт шефства региона над Новоайдарским районом ЛНР. Особое внимание область уделяет восстановлению местной системы образования.

«Мы провели переподготовку первых преподавателей школ под российские стандарты на базе ТГУ им. Г. Р. Державина. Лично встречался с учителями, провел для них открытый урок по истории Тамбовской области. На этом мы не закончим, программу переподготовки будем продолжать. Кроме этого, уже готова школа, которую мы отремонтировали в поселке Новоайдар. Помогаем восстановить еще одну школу, которая была закрыта в течение нескольких лет. Там попросили помочь со стройматериалами для восстановления», — сообщил Максим Егоров.

Он также отметил, что в планах — завершить ремонт районных фельдшерско-акушерских пунктов, которые должны заработать в период с сентября по октябрь 2022 года.

О том, как жители Донбасса и освобожденных территорий воспринимают шефскую помощь, рассказал депутат Госдумы Игорь Кастюкевич («Единая Россия»).

«Сейчас люди, которые проживают на территориях, очень надеются на регионы — шефы. Они говорят: «пришлите нам варягов». И регионы — шефы в работу активно включаются. В Херсонской области люди пишут в Telegram-канал о том, что за прошедшие тридцать лет власти никогда не относились к ним так, как относятся сейчас. Существует такая формулировка признательности российским регионам за помощь и поддержку», — рассказал депутат Госдумы.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день передано порядка 750 тонн гуманитарной помощи непосредственно в руки людям, и сама помощь жителям Донбасса расширилась, включает в себя самые разные вопросы, волнующие жителей.

«С первых дней жители Кубани откликнулись и стали помогать жителям Донбасса, собирать гуманитарную помощь. Также мы принимали участие в федеральных акциях, таких как «Книги Донбассу», чтобы дети могли иметь возможность учиться разговаривать и читать на русском языке. В стороне не остался ни один муниципалитет», — заключил Сергей Алтухов .

Он поделился опытом помощи городу Рубежное в ЛНР. Спикер рассказал, что с городскими жителями регулярно проводятся встречи для выявления актуальных потребностей.

«Открылись пункты, где принимают заявления на выплаты по разрушенному жилью, ремонтно-восстановительным работам. Жители говорят в первую очередь об этом, а мы вместе с депутатами ЛНР должны им помогать возвращаться к нормальной жизни», — сказал Сергей Алтухов.

Он также поделился опытом организации горячего питания для жителей Рубежного.

Комментируя выступление Сергея Алтухова, Дарья Кислицына обратила внимание на тот факт, что подобные практики помощи территориям Донбасса — огромный труд.

«На уровне формулировки кажется, что организация горячего питания — это довольно легко. В комфортных условиях мы не очень, тем не менее, понимаем, что это такое. Если вдуматься в любой процесс восстановления инфраструктуры, то можно осознать, что за этим стоит огромная работа. Ее масштабы нельзя понять полностью, если не вовлекаешься в это физически и эмоционально», — резюмировала модератор круглого стола.

Василий Зорин выразил убежденность, что система шефской помощи неизбежно запустит в России новый кадровый лифт.

«Возможность помогать, тратить силы, время и здоровье на благое дело — важнейший фактор, который станет важной точкой в биографии тех людей, которые будут претендовать на карьерный рост в России», — сказал эксперт.

Он также оценил опыт Челябинской области в шефстве над городами Ясиноватая и Волноваха в ДНР. Спикер выделил два ключевых направления помощи территориям — организацию взаимодействия промышленных предприятий и сотрудничество в области системы образования.

Василий Зорин также отметил, что российские губернаторы в рамках системы шефства приезжают «на землю», общаются с людьми и погружаются в проблемы территорий, делают это не ради протокольных мероприятий.

«Вместе с народом Донбасса мы переживаем драматическую ситуацию. Это наш культурный код — мы проявляем солидарность и сопереживаем, и это — цивилизационная основа русского народа», — заключил Владимир Шаповалов .

Эксперт привел исторические примеры солидарности русского народа — в период восстановления территорий после Великой Отечественной войны, во время помощи людям, которые пострадали от Чернобыльской катастрофы, и тем, кого затронуло Спитакское землетрясение. Помощь российских регионов Донбассу эксперт назвал «настоящим общенародным делом». Он подчеркнул, что сейчас вокруг себя аккумулируют множество общественных организаций и личных инициатив такие масштабные проекты, как гуманитарная миссия «Мы вместе с Донбассом» и проект ОНФ «Всё для победы». Помимо этого, как подчеркнул Владимир Шаповалов, помимо реализации указанных проектов в поддержку Донбассу включено все российское общество.

Завершая дискуссию, Дарья Кислицына выделила ключевые аспекты шефства как нового феномена российской политики.