Горловка, ДНР, 25 августа 2022, 21:13 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) потушен пожар на химическом заводе «Стирол» в городе Горловка, сообщает вечером 25 августа пресс-служба МЧС ДНР.
В Telegram-канале МЧС республики уточняется, что пожар был потушен в 20:39 мск.
«В 20:39 силами МЧС ДНР пожар ликвидирован», — написано в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа мэр Горловки Иван Приходько сообщил о пожаре на территории химзавода «Стирол», начавшемся из-за артиллерийского обстрела со стороны боевиков ВСУ.
Читайте ранее в этом сюжете: Голосование в ООН. Комментарий эксперта