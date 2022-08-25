Горловка, ДНР, 25 августа, 2022, 21:13 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) потушен пожар на химическом заводе «Стирол» в городе Горловке, сообщает вечером 25 августа пресс-служба МЧС ДНР.

ГУ МЧС по Оренбургской области Пожар

В Telegram-канале МЧС республики уточняется, что пожар был потушен в 20:39 мск.

«В 20:39 силами МЧС ДНР пожар ликвидирован», — написано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа мэр Горловки Иван Приходько сообщил о пожаре на территории химзавода «Стирол», начавшемся из-за артиллерийского обстрела со стороны боевиков ВСУ.