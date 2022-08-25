Чолпон-Ата, Киргизия, 25 августа, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Формирование общего экономического и социального пространства в рамках Союзного государства России и Белоруссии является лучшим ответом на западные незаконные санкции. Такое заявление сделал сегодня, 25 августа, глава правительства России Михаил Мишустин на встрече со своим белорусским коллегой Романом Головченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Мишустин заявил, что российские власти заинтересованы в том, чтобы вывести сотрудничество с Белоруссией на новый уровень и сформировать общее экономическое и социальное пространство в рамках Союзного государства.

«Это станет лучшим ответом на незаконные санкции, которые против нас вводят», — подчеркнул глава правительства России.

Мишустин напомнил, что Запад усиливает санкции против России и Белоруссии, стремится отрезать наши страны от логистических цепочек и международной финансовой системы, разорвать производственные связи и в конечном счете ухудшить качество жизни граждан Союзного государства.

В этих условиях Москва и предлагает наращивать скоординированные меры для защиты экономической безопасности и технологического суверенитета России и Белоруссии.