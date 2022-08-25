Москва, , 21:09 — REGNUM В Москве водитель погиб под колесами собственного грузовика при попытке отремонтировать автомобиль на обочине, сообщили 25 августа в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

ДТП Pravovoyicentr.ru

По данным ведомства, трагический инцидент произошёл на 91-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) с внешней стороны.

Водитель грузового автомобиля Volvo остановился на обочине по причине неисправности. В момент, когда мужчина находился под машиной и осуществлял ремонт, большегруз из-за отсутствия контроля самопроизвольно начал движение. В результате наезда грузовика мужчина от полученных травм скончался.

Сообщается, что на месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.