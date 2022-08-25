Екатеринбург, , 21:08 — REGNUM Задержание бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана было ожидаемым. Такого мнения придерживается политолог, док­тор фи­ло­соф­ских наук Анатолий Гагарин.

Евгений Ройзман Юля Даркова (с) ИА REGNUM

По его мнению, последнее интервью блогера стало в этом затянувшемся ожидании крайней точкой. Ройз­ман из­брал свой путь, ко­то­рого придерживался по­след­нее вре­мя как бы непри­ми­ри­мый бо­рец со все­ми, и с пред­ста­ви­те­ля­ми вла­сти в том числе, и осуж­да­ет все дей­ствия ласти, причём при помощи ненор­ма­тив­ной лек­си­ки.

Гагарин добавил, что Ройзман уже дано яв­ля­ет­ся не по­ли­ти­ком, а, ско­рее, ин­фор­ма­ци­он­ным триг­ге­ром. Из граж­дан­ско­го ли­де­ра он превратился в неко­е­го трикс­те­ра, ис­поль­зу­ю­ще­го ненор­ма­тив­ные и шутовские за­яв­ле­ния и выступления, делающие его злобным шутом, а не се­рьёз­ным де­я­те­лем.

«Он очень быст­ро эво­лю­ци­о­ни­ро­вал от ста­ту­са ге­роя к ста­ту­су по­ли­ти­че­ско­го трикс­те­ра. А по­сколь­ку это ам­плуа на­кла­ды­ва­ет свой от­пе­ча­ток, ему нуж­но де­лать вся­ко­го рода оскорб­ля­ю­щие за­яв­ле­ния», — цитирует Гагарина портал «Региональные комментарии «.

Как сообщало ИА REGNUM, Ройзман был задержан 24 августа, а 25-го отпущен под запрет определённых действий. Ему вменяют дискредитацию российской армии.

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