Ройзман превратился из героя в политического трикстера — политолог
Екатеринбург, 25 августа, 2022, 21:08 — ИА Регнум. Задержание бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана было ожидаемым. Такого мнения придерживается политолог, доктор философских наук Анатолий Гагарин.
По его мнению, последнее интервью блогера стало в этом затянувшемся ожидании крайней точкой. Ройзман избрал свой путь, которого придерживался последнее время, — как бы непримиримый борец со всеми, и с представителями власти в том числе, и осуждает все действия власти, причём при помощи ненормативной лексики.
Гагарин добавил, что Ройзман уже дано является не политиком, а, скорее, информационным триггером. Из гражданского лидера он превратился в некоего трикстера, использующего ненормативные и шутовские заявления и выступления, делающие его злобным шутом, а не серьёзным деятелем.
«Он очень быстро эволюционировал от статуса героя к статусу политического трикстера. А поскольку это амплуа накладывает свой отпечаток, ему нужно делать всякого рода оскорбляющие заявления», — цитирует Гагарина портал «Региональные комментарии».
Как сообщало ИА REGNUM, Ройзман был задержан 24 августа, а 25-го отпущен под запрет определённых действий. Ему вменяют дискредитацию российской армии.