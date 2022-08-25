Нью-Йорк, США,
25 августа 2022, 21:01 — REGNUM Подготовленное киевским режимом совместное заявление, осуждающее действия России на территории бывш. УССР, поддержали менее трети из 193 входящих в ООН стран. Текст документа и список «подписантов» 24 августа зачитал журналистам постпред режима Зеленского при ООН Сергей Кислица.
ООН
Иван Шилов, ИА REGNUM
Заявление, в котором осуждается проведение Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации территории бывш. УССР, традиционно поддержали США, Великобритания, страны Евросоюза, Швейцария, Турция, Грузия, а также несколько стран Латинской Америки и Азии.
«За» совместное заявление, осуждающее действия России на территории бывш. УССР проголосовали 54 страны, в основном — союзники и сателлиты США.
«Интересны эти результаты возможностью сравнить их с голосованием 2 марта, когда за такую же резолюцию Генеральной Ассамблеи проголосовала 141 страна. Падение уровня поддержки антироссийской позиции почти втрое за полгода, наверное, лучше всего говорит о том, как конфликт воспринимается основной массой мирового сообщества, а не самоназначившимися на эту роль странами НАТО и их клиентеллой», — считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин
«Мир прекрасно понимает, что речь идет не о конфликте [между Россией и бывш. УССР], а о противостоянии России с «золотым миллиардом», где [бывш. УССР] — лишь топливо для костра. И ее… хозяевам совсем не жалко. До последнего [жителя бывш. УССР] — девиз США и НАТО. Весь мир видел, что Россия готова к переговорам. Весь мир видел, что [бывшую УССР] заставили от них отказаться. Весь мир видит вранье и ложь западных СМИ. И все прекрасно понимают, что Россия сейчас ведет бой не только за свой суверенитет и не только за свою свободу. А за то, чтобы страны, которые не хотят плясать под дудку Вашингтона или Брюсселя, могли себе это позволить. Втрое сократилось число тех, кто «осуждает» Россию. А если бы не силки и тиски, в которых американцы и англичане зажимают пальцы и остальные части тела своим союзникам и сообщникам, то, полагаю, число тех, кто поддержал антироссийскую резолюцию не превысило бы и 20 государств», — написал
эксперт в своем телеграм-канале.