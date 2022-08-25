Нью-Йорк, США, 25 августа, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Подготовленное киевским режимом совместное заявление, осуждающее действия России на территории бывш. УССР, поддержали менее трети из 193 входящих в ООН стран. Текст документа и список «подписантов» 24 августа зачитал журналистам постпред режима Зеленского при ООН Сергей Кислица.

Иван Шилов, ИА REGNUM ООН

Заявление, в котором осуждается проведение Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации территории бывш. УССР, традиционно поддержали США, Великобритания, страны Евросоюза, Швейцария, Турция, Грузия, а также несколько стран Латинской Америки и Азии.

«За» совместное заявление, осуждающее действия России на территории бывш. УССР проголосовали 54 страны, в основном — союзники и сателлиты США.

«Интересны эти результаты возможностью сравнить их с голосованием 2 марта, когда за такую же резолюцию Генеральной Ассамблеи проголосовала 141 страна. Падение уровня поддержки антироссийской позиции почти втрое за полгода, наверное, лучше всего говорит о том, как конфликт воспринимается основной массой мирового сообщества, а не самоназначившимися на эту роль странами НАТО и их клиентеллой», — считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин