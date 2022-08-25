Париж, , 20:58 — REGNUM В результате катастрофы легкомоторного самолета, которая произошла на востоке Франции, погибли два человека, среди которых ребенок, сообщает 25 августа газета Le Dauphiné.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По утверждению издания, возраст погибшего ребенка не превышает 10 лет.

Самолет разбился через несколько минут после взлета с аэродрома «Турнон-Альбервиль» и его остов был найден возле автодороги.

Причины трагедии пока не выяснены.

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