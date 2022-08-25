Рим, , 20:53 — REGNUM Правые Италии в случае победы на национальных выборах не будут стремиться к разрушению Евросоюза или выходу из ЕС, заявила 25 августа лидер партии «Братья Италии Джорджа Мелони».

Джорджа Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони Quirinale.it

В то же время правые намерены лучше защищать национальные интересы и будут ждать изменения отношения к Италии со стороны властей ЕС, добавила она.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.