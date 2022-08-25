София, , 21:07 — REGNUM В ближайшее время энергоносители в Болгарии подорожают в среднем на 25%. Об этом 25 августа со ссылкой на заявление председателя Болгарской государственной нефтегазовой ассоциации Андрея Делчева сообщает софийская информационная служба News. bg.

Дорогой бензин Images Money

По словам Делчева, сегодня правительство Болгарии не располагает достаточными механизмами для сдерживания роста цен на бензин, дизельное топливо и газ.

Андрей Делчев «Болгарский рынок реагирует на любые колебания стоимости энергоносителей на мировых биржах. В обозримом будущем в этом сегменте не стоит ожидать какого-либо снижения тарифов».

Напомним, только за последние полгода бензин и дизельное топливо в Болгарии подорожали вдвое. Абсолютно большинство болгарских автолюбителей вынуждены заправлять автомобили в соседней Румынии.

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