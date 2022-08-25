София, 25 августа 2022, 21:07 — REGNUM В ближайшее время энергоносители в Болгарии подорожают в среднем на 25%. Об этом 25 августа со ссылкой на заявление председателя Болгарской государственной нефтегазовой ассоциации Андрея Делчева сообщает софийская информационная служба News. bg.
По словам Делчева, сегодня правительство Болгарии не располагает достаточными механизмами для сдерживания роста цен на бензин, дизельное топливо и газ.
Напомним, только за последние полгода бензин и дизельное топливо в Болгарии подорожали вдвое. Абсолютно большинство болгарских автолюбителей вынуждены заправлять автомобили в соседней Румынии.
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