Нижний Новгород, 25 августа, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Сотрудница ломбарда в Автозаводском районе Нижнего Новгорода обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте Автозаводского районного суда.

Жан Беро. Ломбард

По данным уголовного дела, обвиняемая с октября 2018 года по сентябрь 2020 года, используя свою должность приемщика-оценщика ломбарда и персональные данные клиентов, создала фиктивные залоговые билеты и присвоила себе деньги, принадлежавшие ломбарду. Общая сумма ущерба составила 8 млн рублей.

Обвиняемая полностью признала свою вину, в содеянном раскаивается и обещает по мере возможностей погасить материальный ущерб. Судом в ее отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде был задержан часовой мастер, похитивший у клиента часы, стоимостью 5 млн рублей. По словам потерпевшего, в начале 2022 года он отдал свои часы стоимостью 5 млн рублей в ремонт, но мастер-часовщик до сих пор не вернул их и стал скрываться от него под различными благовидными предлогами. 27-летний ранее судимый работник мастерской сразу после получения заказа сдал дорогостоящие часы в ломбард за 1 млн рублей, а незаконно вырученные деньги потратил на личные нужды.

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