Рим, 25 августа, 2022, 20:49 — ИА Регнум. По данным за 2021 год, 20,1% граждан Италии получают менее 60% от среднего дохода в стране, сообщили 25 августа в службе статистики ЕС.

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Если учитывать и тех, кому из-за никого уровня доходов грозит «социальная изоляция», речь идет о 25,2% граждан (14,8 миллионах человек), подсчитали статистики.

В семьях с указанным невысоким уровнем дохода живет почти треть (31,7%) детей в возрасте до 6 лет, сообщили также в Евростат.