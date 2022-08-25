Киев, , 21:01 — REGNUM Благодарность выразил Владимир Зеленский американскому президенту Джо Байдену в ходе телефонного разговора 25 августа. О «прекрасном разговоре» с главой США Зеленский написал в соцсети.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отметив, что выразил Байдену благодарность «за непоколебимую поддержку» Киева «в сфере безопасности и финансов», Зеленский заявил, что он обсудил с Байденом «дальнейшие шаги» киевского режима.

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Стоит напомнить, что Вашингтон не раз заявлял, будто бы в Киеве режим принимает решения самостоятельно, руководствуясь своей политической волей.

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