Киев, 25 августа, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Благодарность выразил Владимир Зеленский американскому президенту Джо Байдену в ходе телефонного разговора 25 августа. О «прекрасном разговоре» с главой США Зеленский написал в соцсети.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Отметив, что выразил Байдену благодарность «за непоколебимую поддержку» Киева «в сфере безопасности и финансов», Зеленский заявил, что он обсудил с Байденом «дальнейшие шаги» киевского режима.

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Стоит напомнить, что Вашингтон не раз заявлял, будто бы в Киеве режим принимает решения самостоятельно, руководствуясь своей политической волей.