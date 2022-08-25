Рим, , 20:43 — REGNUM Граждане Италии на ближайших выборах будут де-факто выбирать между леволибералами и «крайне правыми» (estrema destra), заявил 25 августа лидер либеральной Демократической партии Энрико Летта.

Энрико Летта The Jacques Delors Institute

Оппоненты леволибералов в свою очередь отмечают, что, безнадежно (на 15%) отставая от правых в рейтингах, те пытаются играть на эмоциях избирателей, представляя весьма умеренных правых в виде «экстремистов», чье правление якобы приведет к экономическому кризису, выходу из ЕС и т.д.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.